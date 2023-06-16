Мурманск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 июня 2023 9:50

На острове Медвежий неподалеку от Мурманска может появиться биолаборатория США

Разместить ее хотят в норвежской арктической зоне
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Сообщается, что финансирование будет идти из госбюджета США, всего планируется потратить порядка 100 миллионов долларов.

Сообщается, что финансирование будет идти из госбюджета США, всего планируется потратить порядка 100 миллионов долларов.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

На острове Медвежий, в нескольких часах по воде от Мурманска, может появиться американская биологическая лаборатория. Как сообщает Telegram-канал Mash, военный объект минобороны США планирует разместить на острове Медвежий в норвежской арктической зоне.

- Сейчас Вашингтон прорабатывает этот вопрос с Осло. Как рассказал наш проинформированный собеседник, строительство вирусологической лаборатории в акватории Арктики — одно из важнейших направлений профильных подразделений Пентагона, - отмечает издание.

Сообщается, что финансирование будет идти из госбюджета США, всего планируется потратить порядка 100 миллионов долларов. По предварительным данным, строительство запланировано на 2023-2025 годы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru