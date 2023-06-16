На острове Медвежий неподалеку от Мурманска может появиться биолаборатория США

Сообщается, что финансирование будет идти из госбюджета США, всего планируется потратить порядка 100 миллионов долларов.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
На острове Медвежий, в нескольких часах по воде от Мурманска, может появиться американская биологическая лаборатория. Как сообщает Telegram-канал Mash, военный объект минобороны США планирует разместить на острове Медвежий в норвежской арктической зоне.
- Сейчас Вашингтон прорабатывает этот вопрос с Осло. Как рассказал наш проинформированный собеседник, строительство вирусологической лаборатории в акватории Арктики — одно из важнейших направлений профильных подразделений Пентагона, - отмечает издание.
Сообщается, что финансирование будет идти из госбюджета США, всего планируется потратить порядка 100 миллионов долларов. По предварительным данным, строительство запланировано на 2023-2025 годы.
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