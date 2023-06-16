«Полярный литий» будет разрабатывать Колмозерское месторождение лития в Заполярье

Разработкой Колмозерского месторождения лития, которое содержит 19% запасов лития в стране, в Мурманской области займется компания «Полярный литий». Фото: Правительство Мурманской области

Разработкой Колмозерского месторождения лития, которое содержит 19% запасов лития в стране, в Мурманской области займется компания «Полярный литий». Соглашение между ней и правительством региона подписали на Петербургском международном экономическом форуме.

- На базе месторождения будут созданы мощности по добыче и переработке литиевого сырья с последующим производством карбоната лития. Благодаря проектам по добыче лития у Ловозерского района появляются еще одни точки роста, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Литий - один из самых дефицитных и востребованных металлов в мире, часть продукции из Мурманской области пойдет на гигафабрику по производству литий-ионных аккумуляторов в Калининградской области, запуск которой запланирован на 2025 год.

Напомним: ранее разработку Колмозерского месторождения обсудили с северянами, которые живут в населенных пунктах рядом с будущим предприятием.

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