Житель Колы убил друга ножкой от табуретки и заплатит полмиллиона рублей

Мужчину признали виновным в жестоком убийстве.
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
48-летнему жителю Колы вынесли приговор, мужчину обвиняли сразу по двум уголовным статьям - за убийство и угрозу убийством.
Вечером 20 сентября 2022 года северянин выпивал с другом и его сожительницей, завязалась ссора. Мужчина схватил металлическую ножку от табуретки и стал бить ей приятеля по голове и телу. Травмы оказались такими тяжелыми, что его жертва умерла на месте.
- В это же время обвиняемый нанес не менее одного удара ножкой от табурета по голове сожительницы умершего, пытавшейся остановить его, схватил женщину за шею и стал угрожать ей убийством, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.
Колянина суд приговорил к 11 годам лишения свободы, также он должен заплатить полмиллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.
Напомним: жителя Мурманска приговорили к 11 годам лишения свободы за жестокое убийство знакомого.
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