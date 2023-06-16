Житель Колы убил друга ножкой от табуретки и заплатит полмиллиона рублей

Мужчину признали виновным в жестоком убийстве. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

48-летнему жителю Колы вынесли приговор, мужчину обвиняли сразу по двум уголовным статьям - за убийство и угрозу убийством.

Вечером 20 сентября 2022 года северянин выпивал с другом и его сожительницей, завязалась ссора. Мужчина схватил металлическую ножку от табуретки и стал бить ей приятеля по голове и телу. Травмы оказались такими тяжелыми, что его жертва умерла на месте.

- В это же время обвиняемый нанес не менее одного удара ножкой от табурета по голове сожительницы умершего, пытавшейся остановить его, схватил женщину за шею и стал угрожать ей убийством, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Колянина суд приговорил к 11 годам лишения свободы, также он должен заплатить полмиллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

Напомним: жителя Мурманска приговорили к 11 годам лишения свободы за жестокое убийство знакомого.

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