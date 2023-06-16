Мурманская область станет первым регионом в России с программой «Зеленый экран»

В Мурманской области впервые в России будет реализовываться программа "Зеленый экран". Фото: gov-murman.ru

На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Мурманской области Андрей Чибис и исполнительный директор Ассоциации продюсеров кино и телевидения Ольга Жукова подписали соглашение о программе «Зеленый экран». Ее разработали в регионе с участием деятелей культуры.

Это означает, что съемки фильмов, передач и т.д. в Кольском Заполярье будут проходить без вреда для природы.

- Мурманская область последние годы привлекает профессионалов и кинолюбителей со всего мира. Для нас важно, чтобы съемки в регионе проходили успешно для киногрупп и без ущерба для арктической природы. Красота, самобытность и уникальные ландшафты в совокупности с региональными мерами поддержки, которые мы даем кинопроектам, стали зоной роста и для наших локальных предпринимателей, – отметил Андрей Чибис.

Съемочные группы должны будут убирать за собой весь мусор, декорации и т.д., рассматривается вариант, чтобы в регионе завозилось меньше оборудования, а использовались местные ресурсы. На фильмы и передачи, которые будут сняты в рамках программы «Зеленый экран», будут ставить соответствующую маркировку. Мурманская область станет первым регионом, где будет реализовываться такой проект.

Также с Ассоциацией продюсеров кино и телевидения будет решаться кадровый вопрос повышения квалификации у сотрудников в регионе.

Напомним: в Мурманской области начались съемки очередного фильма. Режиссер Александр Стабров работает над короткометражкой по мотивам вселенной братьев Стругацких «Сталкер».

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