Фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями «Круг добра» расширит работу в Мурманской области

Сейчас «Круг добра» и минздрав Заполярья уже принимают активное участие в помощи 68 юным северянам с редкими и тяжелыми заболеваниями. Фото: Правительство Мурманской области

На Петербургском международном экономическом форуме делегация из Мурманской области подписала важное соглашение с фондом поддержки детей с тяжелыми заболеваниями «Круг добра».

Одним из направлений работы станет обеспечение юных северян препаратами, в том числе теми, что не зарегистрированы в России, и средствами реабилитации не из федерального перечня реабилитационных мероприятий.

- Вместе с Фондом мы будем поддерживать молодых северян, которые болеют редкими жизнеугрожающими заболеваниями, чтобы помогать им в обеспечении необходимых дорогостоящих препаратов. Благодаря этому взаимодействию мы сможем помогать еще больше детям, больным спинальной мышечной атрофией, муковисцидозом и целым рядом других заболеваний, – сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Сейчас «Круг добра» и минздрав Заполярья уже принимают активное участие в помощи 68 юным северянам с редкими и тяжелыми заболеваниями.

Напомним: главная причина смерти жителей Мурманской области – болезни системы кровообращения.

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