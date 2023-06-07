Названа главная причина смерти жителей Мурманской области

Основная причина смерти северян - болезни системы кровообращения.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
На сайте правительства Мурманской области опубликовано постановление о внесении изменений в региональную программу «Борьба с онкологическими заболеваниями».
В документе приводятся данные о смертности в регионе. Так, основная причина ухода северян из жизни – болезни системы кровообращения (47,6% от общего числа смертей), на втором месте – новообразования (15,9%).
В целом, показатель смертности в регионе составляет 12 человек на 1000 тысяч населения. В 2022 году ушли из жизни 8777 северян.
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