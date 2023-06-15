Тушили больше семи часов. В Зеленоборском из-за пожара сгорели 35 гаражей и хозпостроек

В поселке Зеленоборском вечером 14 июня вспыхнули лодочные гаражи в ста метрах от дома на улице Заводской. Фото: vk.com/murman01

В поселке Зеленоборском вечером 14 июня вспыхнули лодочные гаражи в ста метрах от дома на улице Заводской. На то, чтобы потушить пожар, потребовалось более семи часов.

- Огонь мог перейти на соседние здания, пожару присвоили повышенный ранг 1БИС. В 17.26 пожар локализовали, в 19.42 ликвидировали открытое горение, а в 00.08 огнеборцы дали полную ликвидацию возгорания, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Всего обгорели 15 лодочных гаражей и 20 деревянных хозпостроек с имуществом. Общая площадь пожара составила 240 квадратных метров.

На месте происшествия работали 11 спасателей, четыре единицы техники.

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