Перебегающего дорогу медведя у Териберки сняли на видео

На этот раз хищник решил не останавливаться и не позировать перед людьми.
То, что у Териберки можно встретить медведей, знают многие. Косолапые часто выходят к машинам, вызывая у туристов и страх, и восхищение одновременно.
На днях водитель снял на видео перебегающего дорогу у села медведя. На этот раз хищник решил не останавливаться и не позировать перед людьми.
Ранее в сети осудили рабочих, которые покормили медведя.
Напомним: утром 13 июня необычная спасательная операция проходила на окраине Архангельска. Так, в беду попал пони по кличке Бусинка, провалившись в канаву с водой.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru