Перебегающего дорогу медведя у Териберки сняли на видео

На этот раз хищник решил не останавливаться и не позировать перед людьми.

То, что у Териберки можно встретить медведей, знают многие. Косолапые часто выходят к машинам, вызывая у туристов и страх, и восхищение одновременно.

На днях водитель снял на видео перебегающего дорогу у села медведя. На этот раз хищник решил не останавливаться и не позировать перед людьми.

Ранее в сети осудили рабочих, которые покормили медведя.

Напомним: утром 13 июня необычная спасательная операция проходила на окраине Архангельска. Так, в беду попал пони по кличке Бусинка, провалившись в канаву с водой.

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