Четыре человека пострадали в ДТП на федеральной трассе «Кола»

Как уточнили в УГИБДД региона, авария, по предварительным данным, произошла из-за водителя Mercedes-Benz E220. Фото: ГУ МЧС по Мурманской области

Рано утром 14 июня под Апатитами произошло ДТП с пострадавшими. В 4.54 на 1224 километре федеральной трассы «Кола» столкнулись Renault Laguna и Mercedes-Benz E220.

— Из автомобиля Mercedes-Benz E220 деблокировали двух человек, их передали бригаде скорой помощи, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Как уточнили в УГИБДД региона, авария, по предварительным данным, произошла из-за водителя Mercedes-Benz E220, который не справился с управлением и выехал на полосу для встречного движения. Всего пострадали четыре человека: оба водителя и их пассажиры.

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