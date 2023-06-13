Мурманская область вошла в топ-5 регионов по доступности покупки жилья

Мурманская область расположилась на пятом месте в рейтинге регионов России по доступности покупки квартиры.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Мурманская область расположилась на пятом месте в рейтинге регионов России по доступности покупки квартиры.
Согласно исследованию РИА Новости, в 2023 году семье северян потребуется как минимум 3,5 года, чтобы накопить на жилье. В прошлом году требовалось чуть больше времени - 3,6 лет.
В среднем, квартира, площадью 60 квадратных метров, в регионе стоит 4,8 миллиона рублей.
- Лидерство - у Ненецкого автономного округа и Магаданской области. Жителям этих регионов, чтобы улучшить жилищные условия, необходимо затянуть пояса на 2,6 года, - говорится в исследовании.
Хуже всего дела обстоят в Севастополе, где для покупки квартиры понадобится целых 14 лет.
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