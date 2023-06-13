В Мурманской области за выходные восемь раз горели леса

Всего выявили 13 нарушителей. Фото: Иван МАКЕЕВ

С 20 мая в Мурманской области установлен пожароопасный сезон, а это значит, что при посещении лесов действуют правила. Например, нельзя разводить открытый огонь, заезжать на транспорте, который производит искры и т.д. Но не все северяне соблюдают эти предписания, что приводит к беде.

Только на минувших выходных в регионе восемь раз горели леса.

- Всего с начала пожароопасного периода произошли 17 пожаров на землях лесного фонда и один - на землях запасах. Выявили 13 нарушителей, шестерых привлекли к административной ответственности, остальные получили предупреждение, - сообщила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

С 26 мая в регионе ввели ограничение на пребывание людей в лесах и въезд на территорию на машинах. Оно длится до 14 июня, однако в министерстве природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства сообщили о намерении продлить данную меру.

Напомним: жителей Мурманской области стали штрафовать на разведение костров в лесу.

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