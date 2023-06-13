Ссора на парковке в Мурманске закончилась убийством

Драка произошла на парковке у ГДЦ "Меридиан". Фото: www.google.com/maps

В Мурманске расследуют уголовное дело по факту убийства 33-летнего мужчина на парковке у дома 5/23 (ГДЦ «Меридиан») на улице Воровского. Трагедия случилась 4 июня этого года.

- По версии следствия, между подозреваемым и потерпевшим произошла ссора, первый мужчина ударил второго рукой по голове, после чего последний упал и ударился затылком об асфальт. Спустя непродолжительное время он скончался в медучреждении, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Наталия Тростина.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним: в Мурманске прокуратура поддержала обвинение в отношении 41-летнего мужчины, который пьяным сел за руль и чуть не убил человека. Случилось это 4 ноября 2022 года.

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