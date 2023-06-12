В Печенгском округе прошел автопробег в поддержку участников спецоперации

Участники автопробега возложили цветы в памятнику воинам-танкистам 200 ОМСБр Северного флота, которые погибли в зоне СВО. Фото: скриншот видео/vk.com/pechengamr_ru

Накануне Дня России в Печенгском округе Мурманской области провели автопробег в поддержку участников спецоперации. Организатором стала автопробег председатель женсовета Северного флота и руководитель комитета семей воинов Отечества Мурманской области Наталья Жданова.

Стартовала колонна в Спутнике.

- Все участники пробега поддержали ребят, которые находятся в зоне специальной военной операции. В конечной точке - в поселке Нижнее Луостари - они почтили память воинов-танкистов 200 ОМСБр Северного флота, которые погибли в зоне СВО, и возложили цветы, - сообщили в администрации Печенгского округа.

Напомним: этот мемориал воинам-танкистам 200 ОМСБр Северного флота стал первый в Мурманской области, посвященным участникам спецоперации.

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