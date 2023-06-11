На День России в Мурманской области сохранится теплая погода

Наш регион будет находиться под влиянием северо-западной периферии обширного антициклона с центром над Ленинградской областью. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

12 июня, в День России, в Мурманской области будет тепло - воздух прогреется до +20 градусов.

Наш регион будет находиться под влиянием северо-западной периферии обширного антициклона с центром над Ленинградской областью.

- Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +6+11, днем +15+20, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Напомним: стала известна полная программа мероприятий на День России в Мурманске 12 июня 2023.

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