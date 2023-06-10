Стучит в дверь, чтобы покормили. В Мурманске у магазина заметили сообразительную чайку

Чайки в Мурманске отличаются сообразительностью. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Мурманске сняли на видео сообразительную чайку. Птицу заметили у рыбного магазина на проспекте Героев-североморцев, который она явно воспринимает как столовую.

- Работники часто подкармливают птицу, поэтому сообразительный пернатый друг взял в привычку стучать клювом в дверь, чтобы ему выносили лакомство, - пишут в паблике «Мурманск» (18+).

Напомним: ранее на видео сняли, как мурманский рыбак сражается с чайкой за улов.

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