В Мурманской области объекты ЖКХ начали готовить к зимнему сезону

Работа комиссии продолжиться до полного завершения подготовки региона к осенне-зимнему сезону. Фото: Антон ЗАБИРОВ

После отключения отопления в Мурманской области началась подготовка объектов ЖКХ к предстоящей осени и зиме.

- Ресурсоснабжающие организации приступили к выполнению плановых регламентных и внеплановых ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры. От качественного и своевременного выполнения мероприятий зависит бесперебойное теплоснабжение в зимнее время, - подчеркнул первый замминистра энергетики и ЖКХ Сергей Лупанский

Специалисты проверили работу объектов в Полярных Зорях и Африканде, Оленегорске, поселке Высоком. Также комиссия осмотрела две котельные: угольную ООО «ТЭС» и мазутную АО «МЭС».

Работа комиссии продолжиться до полного завершения подготовки региона к осенне-зимнему сезону.

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