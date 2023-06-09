Жители Мурманской области могут запретить сделки с недвижимостью через Госуслуги

Ранее услуга была доступна только через сайт Росреестра либо в МФЦ. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Мурманской области собственники жилья могут оформить заявление в Росреестр о запрете дистанционных сделок с недвижимостью без их личного участия.

Это делается на портале Госуслуг с помощью электронной подписи. Ранее услуга была доступна только через сайт Росреестра либо в МФЦ.

- Запрет на совершение сделки без личного участия защитит владельца от мошенников. При наличии такой записи в ЕГРН никто кроме собственника не сможет заключить сделку с объектом и переоформить право собственности без его личного участия, - сообщила замруководителя Управления Росреестра по Мурманской области Элеонора Кукунова.

Снять запрет можно также с помощью электронного сервиса, подав заявление. В течение пяти дней запись о запрете регистрации исчезнет из ЕГРН, а уведомление об этом направят в личный кабинет.

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