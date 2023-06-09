Стало известно, кто из главврачей Мурманской области получает самую большую зарплату

В минздраве Мурманской области раскрыли доходы главврачей региона за 2022 год.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В минздраве Мурманской области раскрыли доходы главврачей региона за 2022 год.
Судя по поданным декларациям, больше всего получает заместитель главврача по хирургии Мурманского областного онкодиспансера Роман Пономарев. В среднем, за месяц его зарплата составляет 428 691 рубль. При этом главврач онкодиспансера Дмитрий Коваленко получает почти в два раза меньше - 229 061 рубль.
На втором месте по высоким доходам - Татьяна Михайловская, которая занимает пост руководителя областного противотуберкулезного диспансера. Ее средняя зарплата - 359 877 рублей.
Главврач Мурманского областного клинического многопрофильного центра Евгений Тарбаев получает 337 912 рубля, а Юрий Ширяев из Апатитско-Кировской ЦРБ чуть меньше - 336 497 рублей.
Также большая зарплата у возглавляющего Мурманскую областную клиническую больницу имени П. А. Баяндина Александра Голованова. Он в среднем получает 332 702 рубля.
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