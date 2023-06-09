Модернизация рыбного порта в Мурманске пройдет за счет государственных и частных средств

Национализация запустит модернизацию предприятия. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В 2022 году по решению суда 100% акций Мурманского морского рыбного порта перешли к государству. Национализация запустит модернизацию предприятия.

Как сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков во время рабочей поездки в Мурманск, после того, как будет одобрен план модернизации, появился и пул инвесторов, в который войдут государственные и частные компании.

- В порту есть компании, которые эффективно работают , безусловно, они останутся. Будет пул инвесторов под куполом государства. Мы должны будем вложить деньги в дноуглубление и реконструкцию причалов, - отметил Илья Шестаков.

Рыбный порт в Мурманске также может стать базой для судоремонта.

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