Губернатор опубликовал видео с места ДТП с перевернувшимся автобусом в Молочном

Движение на автодороге Кола - Выходной перекрыто в обе стороны. Фото: Вячеслав Городецкий / Арктический обозреватель

Появилось видео с места аварии в Молочном, где перевернулся рейсовый автобус №104 Мурманск-Магнетиты. Ролик опубликовал губернатор Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

- На месте наши спасатели и медработники. Скорейшего выздоровления пострадавшим и спасибо всем службам за оперативную работу! - отметил глава региона.

Всего в автобусе находились 25 пассажиров. По данным МЧС региона, пострадали 13 человек, двух из которых госпитализировали (по другим - девять человек).

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, замгубернатора региона, прокуратура, полиция. Движение на автодороге Кола - Выходной перекрыто в обе стороны.

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