Теплоход «Клавдия Еланская» изменил расписание из-за закрытия Кольского залива

Из Мурманска теплоход отчалит 9 июня в 16.00 и прибудет в Островной 10 июня в 10.00. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Теплоход «Клавдия Еланская», который связывает ЗАТО Островной с Мурманском, изменил расписание движения на ближайшие дни.

- Изменения связаны с временным закрытием движения всех судов по Кольскому заливу, - сообщили в администрации ЗАТО.

Так, из Мурманска теплоход отчалит 9 июня в 16.00 и прибудет в Островной 10 июня в 10.00.

Выход из Островного запланирован на 18.00 10 июня. Приход-отход (Чаваньга) - 11 июня в 08.00-09.00. Приход-отход (Тетрино) - 11 июня в 10.00-11.00. Приход-отход (Чапома) 11 июня в 13.00-14.00. Приход-отход (Пялица) 11 июня в 15.00-16.00. Приход-отход (Сосновка) - 11 июня в 19.00-20.00.

Обратно в Островной теплоход прибудет 12 июня в 09.00 и выйдет в Мурманск 12 июня в 16.00. Приход в порт Мурманска - 13 июня в 08.00.

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