В Молочном перевернулся рейсовый автобус Мурманск-Магнетиты, есть пострадавшие

Подробности происшествия уточняются. Фото: Мурманск ДТП ЧП

В Молочном опрокинулся на крышу рейсовый автобус №104 Мурманск-Магнетиты. На месте работают экстренные службы. Как сообщают в соцсетях, все живы, но есть пострадавшие.

- В транспорте находилось около 20 пассажиров. Предварительно, пострадали девять человек, - пишут в паблике Мурманск (18+).

Губернатор Андрей Чибис уточнил в своем Telegram-канале, что в автобусе находились 25 человек. Подробности происшествия уточняются.

Напомним: на дороге Мишуково-Снежногорск пьяный водитель Mercedes улетел в кювет.

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