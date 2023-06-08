Глава Росрыболовства Илья Шестаков приедет в Мурманскую область

9 июня Мурманскую область посетит глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. Фото: Александр ГЛУЗ

9 июня Мурманскую область посетит глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

Запланирована рабочая встреча с губернатором региона Андреем Чибисом, в повестке - вопросы развития рыбной отрасли в Заполярье, рыбохозяйственного комплекса и национализация Мурманского морского рыбного порта.

Напомним: Мурманский морской рыбный порт возглавил Александр Громов, который ранее руководил Приморским территориальным управлением Росрыболовства во Владивостоке и Калининградским филиалом ФГУП «Нацрыбресурс». Информацию подтвердили на самом предприятии.

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