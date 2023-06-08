Мурманск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика8 июня 2023 13:44

Мурманский рыбный порт после национализации возглавил сотрудник Росрыболовства

Генеральным директором стал Александр Громов
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Отмечается, что нового генерального директора коллективу представили еще 25 мая.

Отмечается, что нового генерального директора коллективу представили еще 25 мая.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманский морской рыбный порт возглавил Александр Громов, который ранее руководил Приморским территориальным управлением Росрыболовства во Владивостоке и Калининградским филиалом ФГУП «Нацрыбресурс». Информацию подтвердили на самом предприятии.

При этом отмечается, что нового генерального директора коллективу представили еще 25 мая.

- Однако надлежаще оформленных документов, подтверждающих полномочия Громова в качестве нового единоличного исполнительного органа в АО «ММРП» не представлено, трудовой договор с Эдуардом Малашенковым не расторгнут, - сообщили тогда в паблике Мурманского морского рыбного порта в «ВКонтакте».

Предприятие национализировали в 2022 году - 100% его акций взыскали в пользу государства из-за стратегического значения для обеспечения обороны страны и безопасности государства. Руководство порта пыталось обжаловать это решение, но безуспешно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru