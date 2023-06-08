Мурманский рыбный порт после национализации возглавил сотрудник Росрыболовства

Отмечается, что нового генерального директора коллективу представили еще 25 мая. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманский морской рыбный порт возглавил Александр Громов, который ранее руководил Приморским территориальным управлением Росрыболовства во Владивостоке и Калининградским филиалом ФГУП «Нацрыбресурс». Информацию подтвердили на самом предприятии.

При этом отмечается, что нового генерального директора коллективу представили еще 25 мая.

- Однако надлежаще оформленных документов, подтверждающих полномочия Громова в качестве нового единоличного исполнительного органа в АО «ММРП» не представлено, трудовой договор с Эдуардом Малашенковым не расторгнут, - сообщили тогда в паблике Мурманского морского рыбного порта в «ВКонтакте».

Предприятие национализировали в 2022 году - 100% его акций взыскали в пользу государства из-за стратегического значения для обеспечения обороны страны и безопасности государства. Руководство порта пыталось обжаловать это решение, но безуспешно.

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