В Мурманске ремонт здания на улице Полярной Дивизии возобновили уже в третий раз

На данный момент завершается обновление фасада здания. Объект должен быть готов к декабрю этого года. Фото: Администрация города Мурманска

В Мурманске уже в третий раз ремонтируют здание на улице Полярной Дивизии, 1/16, в котором разместится художественная школа. Работы по капремонту пришлось перезапускать из-за недобросовестных подрядчиков.

- Сейчас на объекте работает уже третья подрядная организация. С предыдущими мы расторгли контракт, так как они не успели вовремя выполнить запланированный объем работ. Сроки сдачи сдвинули, - сообщил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

На данный момент завершается обновление фасада здания. Объект должен быть готов к декабрю этого года.

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