После жалоб мурманчан в соцсетях на Управление дорожного хозяйства возбудили уголовное дело

Покрашенные заборы заменили на новые. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Летом 2022 года мурманчане удивились нелогичным действиям со стороны Управления дорожного хозяйства. Например, на улице Капитана Буркова сначала покрасили забор за 3,3 миллиона рублей, а затем почти сразу демонтировали. И такие примеры были и на других улицах.

Публикации в соцсетях стали основанием для проверки со стороны общественников и прокуратура, что привело к возбуждению уголовного дела.

- В 2022 году учреждение заключило с юридическим лицом ряд контрактов на выполнение работ по окраске пешеходных ограждений в Мурманске. Окрашенные ограждения потом были частично демонтированы и заменены на новые другой подрядной организацией, с которой учреждение также заключило ряд договоров, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

При этом руководство Управления дорожного хозяйства Мурманска точно знало, что ограждения заменят, но все равно заключило договоры на покраску. Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности.

Виновным грозит штраф до 120 тысяч рублей или арест на срок до трех месяцев.

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