После массового отравления врачи призвали жителей Мурманской области не покупать сидр

Яблочный сидр привел к гибели уже 18 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

В ряде регионов России фиксируют случаи отравления, в том числе с летальным исходом, яблочным сидром. Число пострадавших уже порядка 39 человек, 18 человек погибли.

Причиной трагедии стал напиток «Мистер сидр», его распространяли в Ульяновской, Самарской областях и Удмуртии. В Мурманской области в официальной продаже отравы нет, но ее могли завезти нелегально. Поэтому северян призывают быть начеку.

- Не покупайте в торговых сетях спиртные напитки, в первую очередь — яблочный сидр. Если подобные напитки приобретены, ни в коем случае не употребляйте! При возникновении симптомов отравления после употребления подозрительных алкогольных напитков обязательно обратитесь к медикам для обследования, - сообщили в ФГБУЗ ЦМСЧ № 120 ФМБА России.

Напомним: эксперты считают, что «сидр», которым отравились люди, на самом деле был опасным коктейлем.

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