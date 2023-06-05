Вячеслав Володин и Андрей Чибис провели двустороннюю встречу. Фото: правительство Мурманской области

Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел двустороннюю встречу с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и поддержал два важных для региона вопроса.

Один из них - изменение подходов к оценке бюджетной обеспеченности, что повлияет на схему предоставления регионам субсидий.

- Классический подход финансистов подразумевает, что если бюджетная обеспеченность выросла до коэффициента 1,4 и больше 1, то выделять субсидии региону не нужно. Я предлагаю изучить эту тему подробнее, потому что Мурманская область — территория Арктики, значит нужно учитывать дополнительные расходы региона. Мы стараемся в рамках Комитета по бюджету и налогам проанализировать дополнительно этот вопрос, чтобы сбалансированность бюджета была выстроена на объективной основе, вопросы межбюджетных отношений позволят вам дополнительно решать социальные вопросы, - отметил Вячеслав Володин.

Также Андрей Чибис поднял тему любительского лова, который позволит рыбакам сдавать улов магазинам и зарабатывать на этом. Председатель Госдумы обещал вернуться к рассмотрению вопроса, чтобы он касался не только нашего региона, но и всей страны.

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