Телеведущий Владимир Соловьев посетил бригаду Северного флота в зоне СВО

О своем визите журналист рассказал в эфире программы на канале «Россия-1». Фото: Иван МАКЕЕВ

Телеведущий Владимир Соловьев побывал в дислокации 200-й отдельной гвардейской бригады Северного флота. Военнослужащие, участвующие в СВО, сейчас находятся под Артемовском.

О своем визите журналист рассказал в эфире программы на канале «Россия-1».

- В этот раз отправился туда, где совсем «горячо», чтобы посмотреть, что происходит на флангах Артемовска. Пришли мы к ребятам в подразделение реактивной артиллерии. Цель была разведана, задача была поставлена. По дороге, где я неоднократно был, вышел с ребятами. Они отработали, получили указания, что цель была поражена, и на большой скорости ушли, - отметил Соловьев.

Напомним: 4 июня в Ловозере простились с Леонидом Бубновым, который погиб на СВО.

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