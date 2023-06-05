В МВД прокомментировали угрозу взрыва в жилом доме в Мурманске

Днем 5 июня в мурманских пабликах в «ВКонтакте» появилась информация, что в доме №13 на проезде Связи случился взрыв. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Днем 5 июня в мурманских пабликах в «ВКонтакте» появилась информация, что в доме №13 на проезде Связи случился взрыв. Однако в экстренных службах ее не подтвердили.

- Сгорела перегородка в тамбуре в подъезде. Из-за сильного задымления эвакуировали 13 жителей дома. На месте работают сотрудники полиции и МЧС, - сообщила врио начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева.

Детали происшествия уточняются.

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