В Териберке рабочие опрометчиво покормили медведя

Медведей в окрестностях Териберки видят часто. Фото: Андрей АБРАМОВ

Медведей в окрестностях Териберки видят часто. И пока одни их только фотографируют, другие жалеют и подкармливают.

В паблике «"Моя Териберка" | интернет-газета» (12+) опубликовали видео, как рабочие подкармливают косолапого. Тот благодарно принимал угощение, которое ему кидали на землю.

- Помните, что приученные к такой «добыче» животные в поисках еды начинают чаще выходить к людям и заходить в населенные пункты. Следствием этого почти всегда становится отстрел животного, отметили в паблике.

В минприроды также отмечают, что кормить медведей - плохая идея. Это опасно и для людей, и для самих животных.

Напомним: глава Терского района Геннадий Попов ночью встретил на дороге семейство медведей и снял косолапых на видео. Малыши-медвежата гуляли вместе с мамой.

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