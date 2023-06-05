Для любительского лова камчатского краба в Мурманской области в 2023 году откроют восемь участков

Во втором полугодии 2023 года в Мурманской области в третий раз стартует сезон любительского лова краба, который продлится до конца года. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Во втором полугодии 2023 года в Мурманской области в третий раз стартует сезон любительского лова краба, который продлится до конца года. Масштаб его будет больше, чем ранее.

Так, в 2022 году для любительского лова выделили пять рыболовных участков: два в губе Териберской и по одному в бухте Долгая Щель - бухта Малонемецкая Западная (выход из губы Печега), в Святоносском заливе и губе Ярнышная. По квоте освоили 10,89 тонны.

- На 2023 год по квоте выделили 83 тонны камчатского краба. По итогам конкурса на право пользования рыболовными участками заключили еще три договора, таким образом их всего будет восемь, - сообщили «КП»-Мурманск» в министерстве природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства региона.

Также в Мурманской области прорабатывают изменения отдельных положений Правил рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна, которыми регулируется любительский лов камчатского краба. Так, планируется изменить срок начала разрешенного периода лова, характеристики орудий лова и количества крабов для добычи по путевке (в настоящее время количество не должно превышать два экземпляра).

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