В жилые дома в Кировске из-за холодной погоды вернется отопление

Тепло подключат в дома, где есть техническая возможность и по которым еще не начались ремонты на теплотрассах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вторую неделю северяне мерзнут в своих квартирах, ожидая потепления за окном, а оно все не приходит. Так, в Кировске из-за холодной погоды решили вновь подключить жилые дома к отоплению.

- Подача тепла начнется с 7 июня. Было решено вернуть тепло в квартиры, пока не установится стабильно теплая погода, - сообщили в администрации муниципалитета.

Тепло подключат в дома, где есть техническая возможность и по которым еще не начались ремонты на теплотрассах.

Напомним: из-за похолодания в детсадах Мончегорска подключили отопление.

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