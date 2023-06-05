В Кольском районе ограничили выход судов в Баренцево море

В Кольском районе, а именно в Ура-Губе и Териберке, ограничили выход маломерных судов в Баренцево море. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Кольском районе, а именно в Ура-Губе и Териберке, ограничили выход маломерных судов в Баренцево море. Запрет связан с неблагоприятной погодой - порывами ветра до 20 метров в секунду и увеличением высоты волн.

- Ограничение действует с 12.00 5 июня до 00.00 6 июня, - говорится в постановлении администрации Кольского района.

Напомним: жителей Мурманской области предупредили об ухудшении погоды. Лето началось в Кольском Заполярье со снега и заморозков.

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