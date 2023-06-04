Жителей Мурманской области предупреждают об ухудшении погоды

Днем в Заполярье усилится ветер, который сохранится до конца суток. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В МЧС по Мурманской области предупреждают северян об ухудшении погоды в понедельник. В регионе вновь ожидается мокрый снег.

- По данным мурманского гидрометцентра, ночью 5 июня на востоке области прогнозируются сильные осадки - мокрый снег и дожди, - сообщили в ведомстве.

Днем в Заполярье усилится ветер, который сохранится до конца суток.

Напомним: в Мурманской области обнаружили новую реку, четыре ручья и три озера.

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