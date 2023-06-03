В Мурманской области обнаружили новую реку, четыре ручья и три озера

В список географических объектов внесли новые названия. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Государственный каталог географических названий пополнился десятью новыми названиями различных объектов Мурманской области. Для этого региональный Росреестр провел большую работу, проверяя каталог.

- Для этого использовались документы по установлению государственной границы между Российской Федерацией и Республикой Финляндия. Документы содержат картографические материалы, текстовые описания прохождения границы, а также списки наименований географических объектов. Было изучено более 100 наименований, нанесенных на 20 листах карты приграничной полосы протяженностью почти 325 километров, - сообщили в Управлении Росреестра по Мурманской области.

В каталог внесли реку Иййоки, ручьи Валлиоя, Юлиоя, Варпуоя, Политиманоя, два урочища и три озера.

Напомним: экспедиция Северного флота сфотографировала новый остров в Арктике, который открыли школьники. Участок суши, площадью 5,6 гектаров, обнаружили в заливе Вилькицкого.

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