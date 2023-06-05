В баре Мурманска молодой человек открыл стрельбу, пострадали два человека

Возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром 2 июня в одном из баров Мурманска произошла потасовка между посетителями. Один из мужчин в качестве аргумента решил использовать травматическое оружие и открыл стрельбу.

- Пострадали два посетителя, а злоумышленник после инцидента попытался скрыться. По «горячим» следам его задержали. Дебоширом оказался ранее судимый за аналогичное преступление 25-летний мурманчанин, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Молодого человека задержали по статье 91 УПК РФ. Возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Нарушителю грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним: у ресторана в центре Мурманска произошла драка с поножовщиной, пострадали три человека.

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