В Мурманскую область на выездное совещание Совета Госдумы прилетели Вячеслав Володин, Леонид Слуцкий и Сергей Миронов

Как стало известно «КП»-Мурманск», вероятно, делегация посетит Центр строительства крупнотоннажный морских сооружений в Белокаменке. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мурманске состоится выездное рабочее совещание Совета Госдумы, на которое прилетели председатель Вячеслав Володин, а также руководители фракций и председатели профильных комитетов: Александр Жуков, Иван Мельников, Владислав Даванков, Владимир Васильев, Сергей Миронов, Леонид Слуцкий, Алексей Нечаев, Алексей Диденко,Павел Завальный, Дмитрий Кобылкин, Максим Топилин, Николай Харитонов, Леонид Симановский, Татьяна Кусайко.

- Депутаты обсудят меры по поддержке развития отечественной промышленности, энергетики, укреплению технологического суверенитета и внедрению инноваций. Также Вячеслав Володин посетит одно из промышленных предприятий региона, - сообщили в пресс-службе Госдумы.

Как стало известно «КП»-Мурманск», вероятно, делегация посетит Центр строительства крупнотоннажный морских сооружений в Белокаменке.

Ранее стало известно о планах «НОВАТЭК» по строительству крупнотоннажного СПГ-проекта в Мурманской области.

Напомним: премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко во время рабочей поездки в Мурманскую область оценил места под будущий порт для перевалки белорусских калийных удобрений. Перенаправить транзит в Мурманскую область, где есть незамерзающий Кольский залив, Минск решил летом 2022 года из-за недружелюбной политики стран, с которыми идет сотрудничество.

На западном берегу залива в Мурманске выбрали три варианта площадок под строительство.

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