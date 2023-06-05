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НовостиОбщество5 июня 2023 8:13

В Мурманске сложилась острая нехватка третьей отрицательной группы крови

Северян приглашают стать донорами
Ника СВЕТЛОВА
Северян приглашают стать донорами.

Северян приглашают стать донорами.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Ежедневно Мурманская областная станция переливания крови публикует данные о запасах различных групп крови. Если еще недавно «светофор» был без красного цвета, который говорит о дефиците, то сейчас ситуация изменилась.

Как следует из данных с сайта станции, сейчас в Заполярье остро не хватает третьей отрицательной группы крови, также мало I (-), II (-), III (+). Северян приглашают стать донорами.

Напомним: Мурманск присоединился к всероссийской акции «АвтоМотоДонор». Ее цель - привлечь внимание сразу к двум серьезным проблемам.

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