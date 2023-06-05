Мурманск примет Всероссийский библиотечный конгресс

В Мурманской области число модельных библиотек увеличат до 23. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В 2023 году Мурманск стал библиотечной столицей России.

- Это звание мы получили благодаря слаженной работе муниципалитетов, проектного офиса Мурманской областной научной библиотеки, всего дружного коллектива работников культуры, - сообщила первый заместитель губернатора региона Оксана Демченко.

С 10 по 17 июня в Заполярье проведут Всероссийский библиотечный конгресс. В его рамках состоится 27-я ежегодная конференция Российской библиотечной ассоциации, библиотечная выставка, встречи с писателями, презентация новых изданий. В Мурманск приедет свыше 900 специалистов из 68 регионов страны.

Сейчас в Мурманской области работает 19 модельных библиотек, в ближайшее время их количество увеличится до 24. Из федерального бюджета на эти цели выделят 40 миллионов рублей.

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