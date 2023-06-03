В Мурманском областном многопрофильном центре после капремонта открыли отделение анестезиологии-реанимации

Отделение отремонтировали и переоснастили. Фото: минздрав Мурманской области

В Мурманском областном клиническом многопрофильном центре после капитального ремонта открыли отделение анестезиологии-реанимации №2. На него по программе «Здравоохранение» из областного бюджета выделили 70 миллионов рублей.

Еще 30 миллионов потратили на закупку новой техники: реанимационные консоли, специализированные кровати, системы очистки и обеззараживания воздуха, обогрева, мониторирования жизненно важных функций организма, оповещения и регистрации изменений состояния пациентов, портативный аппарат УЗИ, мобильный электроэнцефалограф и другое оборудование.

- Созданы три палаты для реанимации, палата для пациентов с термическими травмами, боксированный изолятор, - уточнили в минздраве Мурманской области.

Напомним: в конце мая в Кандалакшской районной больнице официально открыли детское педиатрическое отделение. Там завершили капитальный ремонт на площади в 642 квадратных метра. Также в Мурманске изменилась схема оказания первичной онкологической помощи.

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