Водитель из Мурманской области погиб в Ленобласти в ДТП с грузовиком и автобусом

Водитель легковушки погиб на месте. Фото: vk.com/spb__police

В Ленобласти водитель из Мурманской области попал в ДТП. Столкновение сразу трех транспортных средств произошло в 11.55 3 июня на Мурманском шоссе в Лодейнопольском районе.

- Водитель Mazda пошел на обгон и совершил лобовое столкновение с грузовиком DAF, после чего тот по касательной столкнулся с туристическим автобусом, в котором находилось 40 пассажиров, - сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Находившиеся в автобусе не пострадали. Фото: vk.com/spb__police

Северянин в Mazda погиб на месте, водитель грузовика получил травмы средней тяжести, сейчас он находится в больнице. Все находившиеся в автобусе не пострадали.

Напомним: водителю Ford Transit дали пять лет лишения свободы за смертельное ДТП на трассе «Кола» в Мурманской области. В аварии погиб один человек и двое получили тяжелые травмы.

Водителя грузовика доставили в больницу. Фото: vk.com/spb__police

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