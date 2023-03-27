Водителю Ford Transit дали пять лет лишения свободы за смертельное ДТП на трассе «Кола» в Мурманской области

В отношении водителя автобуса возбудили уголовное дело. Фото: Артем КИЛЬКИН

20 октября 2021 года на федеральной трассе «Кола» в Мурманской области произошла смертельная авария.

- По версии следствия, утром обвиняемый, двигаясь со Мурманска в сторону Печенги, управлял технически исправным автобусом Ford Transit в утомленном состоянии, утратил контроль за движением и выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Mazda CX-5, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

В аварии погиб один человек и двое получили тяжелые травмы.

В отношении 56-летнего водителя возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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