В Мурманске впервые выступит Уральский государственный академический русский народный хор

Порядка 10 тысяч северян смогут увидеть выступление знаменитого коллектива. Фото: Уральский государственный академический русский народный хор

Уральский государственный академический русский народный хор отправляет в большой гастрольный тур по города Северо-Запада России, в тои числе концерт состоится в Мурманске. Северяне увидят юбилейную программу «За Россию, за мою» (6+), на сцену выйдут 65 артистов. Такие масштабные гастроли проходят впервые в современной истории России.

Художественный руководитель коллектива Николай Зайцев рассказал, что хор и Мурманскую область связывают особые отношения – самая первая гастрольная поездка состоялась в далеком 1949 году, и одним из первых городов тогда был Мурманск.

- В программе: рекрутская «Прогудел гудок нежданный», лирическая «Под окном черёмуха колышется», знаменитая «Уральская рябинушка», плясовая «Я сажу, сажу капустку», вокально-хореографическая композиция «Матушка Россия», «Пока плачет Богородица», а также танцевальные картинки: «Потихоня», «Уральская барыня» и многие другие, - рассказали организаторы гастролей.

Помимо Мурманска концерты пройдут и в других заполярных городах.

- Для нас, для Мурманской области, этот год, как и для хора, тоже является особенным – в этом году область отмечает свой 85-летний юбилей. В 5 городах области состоятся 6 концертов Уральского хора. Мы ожидаем, что количество зрителей составит порядка 10 000 человек, - отметил первый заместитель министра культуры Мурманской области Тимур Давлетшин.

В частности, в Мурманске хор выступит в День России - 12 июня в 14.00 - на площади Пять Углов.

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