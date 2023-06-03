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НовостиЗвезды3 июня 2023 10:04

В Мурманске впервые выступит Уральский государственный академический русский народный хор

Северянам покажут юбилейную программу «За Россию, за мою»
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Порядка 10 тысяч северян смогут увидеть выступление знаменитого коллектива. Фото: Уральский государственный академический русский народный хор

Порядка 10 тысяч северян смогут увидеть выступление знаменитого коллектива. Фото: Уральский государственный академический русский народный хор

Уральский государственный академический русский народный хор отправляет в большой гастрольный тур по города Северо-Запада России, в тои числе концерт состоится в Мурманске. Северяне увидят юбилейную программу «За Россию, за мою» (6+), на сцену выйдут 65 артистов. Такие масштабные гастроли проходят впервые в современной истории России.

Художественный руководитель коллектива Николай Зайцев рассказал, что хор и Мурманскую область связывают особые отношения – самая первая гастрольная поездка состоялась в далеком 1949 году, и одним из первых городов тогда был Мурманск.

- В программе: рекрутская «Прогудел гудок нежданный», лирическая «Под окном черёмуха колышется», знаменитая «Уральская рябинушка», плясовая «Я сажу, сажу капустку», вокально-хореографическая композиция «Матушка Россия», «Пока плачет Богородица», а также танцевальные картинки: «Потихоня», «Уральская барыня» и многие другие, - рассказали организаторы гастролей.

Помимо Мурманска концерты пройдут и в других заполярных городах.

- Для нас, для Мурманской области, этот год, как и для хора, тоже является особенным – в этом году область отмечает свой 85-летний юбилей. В 5 городах области состоятся 6 концертов Уральского хора. Мы ожидаем, что количество зрителей составит порядка 10 000 человек, - отметил первый заместитель министра культуры Мурманской области Тимур Давлетшин.

В частности, в Мурманске хор выступит в День России - 12 июня в 14.00 - на площади Пять Углов.

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