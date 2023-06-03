На выходных в Мурманске будет сухо и до +10

Выходные в Мурманске будут не дождливые. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Июнь пока не радует северян теплом: в начале лета в Мурманской области даже выпал снег. Увы, летней жары пока в регионе ждать не приходится, но выходные будут теплее и суше, чем конец рабочей недели.

Как сообщают синоптики, в Мурманске не будет дождя и воздух прогреется до примерно 10 градусов. Так что 3 и 4 июня северяне вполне могут рассчитывать на прогулки без зонтика. А вот новая неделя снова принесет дожди.

- 4 июня и ночью 5 июня погоду нашего региона будет определять циклон, смещающийся с районов Белоруссия на Архангельскую область. По Мурманской области ожидаются осадки различной интенсивности, в отдельных районах сильный порывистый ветер, температура воздуха ночью от 0 до +6°, днем 4 июня +6+11°, - сообщили в областном гидрометцентре.

С 5 июня возможно потепление.

Напомним: несмотря на холод, в Мурманске готовятся зацвести рябина и яблони.

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