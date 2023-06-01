В Мурманскую область поступила первая за год партия мальков лосося из Норвегии

При подготовке к отправке в Россию рыбу вакцинируют и подвергают исследованиям в норвежских лабораториях Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманскую область привезли для выращивания садковую рыбу. Так, 29 мая в регион поступила первая за этот год партия мальков форели и атлантического лосося из Норвегии. Всего доставили 379 тысяч мальков.

- При подготовке к отправке в Россию рыбу вакцинируют и подвергают исследованиям в норвежских лабораториях, чтобы исключить инфекции. Товар пропустили по результатам проверки сопроводительных документов и осмотра смолта, - сообщает Североморское межрегиональное Управление Россельхознадзора.

Затем карантинирование рыбы будет проводиться в товарных садковых фермах под наблюдением специалистов госветслужбы Мурманской области.

Напомним: мобильная ярмарка «Наша рыба» приедет в Видяево. Фудтраки встанут на улице Заречной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru