В Мурманскую область поступила первая за год партия мальков лосося из Норвегии

При подготовке к отправке в Россию рыбу вакцинируют и подвергают исследованиям в норвежских лабораториях
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Мурманскую область привезли для выращивания садковую рыбу. Так, 29 мая в регион поступила первая за этот год партия мальков форели и атлантического лосося из Норвегии. Всего доставили 379 тысяч мальков.
- При подготовке к отправке в Россию рыбу вакцинируют и подвергают исследованиям в норвежских лабораториях, чтобы исключить инфекции. Товар пропустили по результатам проверки сопроводительных документов и осмотра смолта, - сообщает Североморское межрегиональное Управление Россельхознадзора.
Затем карантинирование рыбы будет проводиться в товарных садковых фермах под наблюдением специалистов госветслужбы Мурманской области.
Напомним: мобильная ярмарка «Наша рыба» приедет в Видяево. Фудтраки встанут на улице Заречной.
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