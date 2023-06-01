1 июня исполнилось 290 лет со дня образования Северного флота РФ

1 июня на Приморской площади в Североморске в честь годовщины Северного флота состоится торжественное построение войск Североморского гарнизона. Фото: Олег ФИЛОНОК

1 июня отмечается не только День защиты детей, но и День Северного флота России. В этом году ему исполнилось 290 лет.

- На вооружении Северного флота уникальные корабли океанской зоны, в том числе фрегаты с гиперзвуковыми «Цирконами» и высокоточными «Калибрами». Но главной особенностью Северного флота остается наличие самой важной составляющей системы обороноспособности государства – морских стратегических ядерных сил. На Северном флоте они представлены стратегическими ракетоносцами проекта 667 БДРМ и приходящими им на смену ракетными подводными крейсерами проектов «Борей» и «Борей-А», - сообщили в пресс-службе Северного флота.

1 июня на Приморской площади в Североморске в честь годовщины Северного флота состоится торжественное построение войск Североморского гарнизона.

У мемориала «Героям-североморцам – защитникам Заполярья в годы Великой Отечественной войны» будет зажжен Огонь памяти, возложены венки и цветы, пройдет митинг с участием командования флотом, руководства региона и города. Во всех объединениях и соединениях Северного флота состоятся торжественные митинги, а на кораблях – тожественные церемонии подъема Военно-морского флага.

Напомним: 28 мая масштабным праздником отметили 85-летие со дня образования Мурманской области. Главным музыкальным подарком для северян и гостей региона стало выступление группы «Любэ».

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