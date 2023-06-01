На ПМЭФ-2023 Мурманская область планирует подписать 10 соглашений

Делегация Мурманской области поедет на ПМЭФ-2023. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 14 по 17 июня пройдет Петербургский международный экономический форум. На него по традиции поедет делегация из Мурманской области в главе с губернатором Андреем Чибисом.

- Правительство региона планирует представить инвестиционный и туристический потенциал региона на стенде «Арктика-территория диалога», организуемом Минвостокразвития России. Также в рамках деловой программы мероприятия планируется представить меры государственной поддержки, оказываемые предприятиям Мурманской области для успешной реализации инвестиционных проектов, меры поддержки и развитие промышленных предприятий в условиях санкций, уникальный туристический потенциал Кольского Заполярья, развитие корпоративного спорта в АЗРФ, демографическую политику региона и другие темы, - сообщили в правительстве региона.

В планах у делегации подписать 10 различных соглашений. В 2022 году Заполярье заключило на юбилейном форуме ПМЭФ 10 соглашений на 160 миллиардов рублей.

Напомним: 31 мая состоялось второе заседание рабочей группы Госсовета по развитию Арктики, которую возглавляет Андрей Чибис. Он предложил ввести понятие «опорные арктические города».

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