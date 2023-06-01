Леонид Якубович прилетел к детям в ЗАТО Островной на вертолете

Леонид Якубович провел творческую встречу с жителями ЗАТО Островной. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ко Дню защиты детей для юных жителей ЗАТО Островной организовали очень необычную акцию: к ним прилетел вертолет с подарками. А особым гостем стал Леонид Якубович.

Всего в городе живет 150 детей, которым сложно куда-то выбраться на большой праздник - сухопутного сообщения нет, добраться до других населенных пунктов можно только по воздуху или по воде.

Акция вышла в духе любимого советского мультика и знаменитой песни - той самой, где поется, что прилетит волшебник на голубом вертолете. К юным северянам и правда прилетели Чебурашка и старуха Шапокляк.

- Момент, когда дети увидели Чебурашку, всем запомнится надолго. Большим событием стало то, что в Островной на волонтерских началах прилетел, «как волшебник», Леонид Якубович. Благодаря ему этот день запомнят и взрослые. Он не только провел творческую встречу, но и подарил гостям свои книги. А с какой любовью рассказывал о военных летчиках! Его поддержка военнослужащих в такие непростые времена дорогого стоит, - рассказала руководитель Единого волонтерского центра Евгения Чибис.

Напомним, что для бессменного ведущего «Поле Чудес» это не первое посещение Мурманской области. Так, Леонид Якубович в Мончегорске тренировался пилотировать истребитель-перехватчик МиГ-31.

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