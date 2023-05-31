Жителей Мурманской области начали штрафовать за разведение костров в лесу

С 20 мая в регионе действует пожароопасный сезон. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Несколько северян оштрафовали за разведение костров в лесах Мурманской области. Нарушителей заметили при патрулировании лесные инспекторы.

- Нарушители выявлены в Кировском, Кольском и Ловозерском лесничествах. Виновных привлекли к административной ответственности в виде штрафов в размере 15 тысяч рублей каждому, - сообщает оперштаб региона.

С 20 мая в регионе установлен пожароопасный сезон. С его начала в Заполярье произошло девять лесных пожаров на общей площади 28,17 га.

Напомним: в 2022 году в Мурманской области выписали штрафов за лесные пожары на 203,5 тысячи рублей.

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